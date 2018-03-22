Beşiktaş Ortaköy’de Palalı Sabri olarak bilinen Sabri Çelebi’nin eğlence merkezine 2 ay önce düzenlenen silahlı saldırı olayında yeni gelişme yaşandı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun aktardığı bilgilere göre, kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen saldırı sonucu Erhan Kayatekin’in öldürüldüğü ve bir kişinin yaralandığı olayla ilgili Cinayet Büro Amirliği çok yönlü çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucu 9 kişi gözaltına alındı. Olayın daha önce Şişli’de bir eğlence mekanın kurşunlanması konusunun devamı olduğu belirtiliyor. Çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.

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