Palamudun tanesi 10 TL'ye kadar düştü

Av yasağının sona ermesinin ardından 1 Eylül itibarıyla deniz açılan balıkçılar, kıyıya bol balıkla dönünce tezgahlar hem çeşitlendi hem ucuzladı. İriliğine göre değişmekle beraber hamsi ve istavritin kilogramı 7, sardalyanın kilogramı 5 liraya düştü, palamudun tanesi 10 liraya kadar geriledi. Bu yıl Marmara'da bol çıkacağı ümit edilen ve şu anda kilogramı 80 lira olan lüferin de ucuzlaması bekleniyor.
Çanakkale Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı ve Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Uysal yaptığı açıklamada, sezonun hareketli başladığını ifade etti. Son günlerdeki hava koşulları nedeniyle balıktaki göç hareketliliğinin henüz hızlanmadığını ancak yine de verimli bir dönem geçirdiklerini dile getiren Uysal, şöyle konuştu:
"Marmara'da uskumru görülüyor. Bol miktarlarda olacağını gözlemliyoruz. Sanırım ekim başında havaların serinlemesiyle beraber uskumru biraz daha bol olacak. Palamut mevsim itibarıyla iyi çıkıyor. Ekim ve kasım döneminde palamut tezgahları süsleyecek. Bu yıl lüferde bolluk bekliyoruz. Lüferin çok bol olacağını düşünüyoruz açıkçası. Mart ve nisan aylarında Marmara'ya lüfer de iyi bir göç gözlemlemiştik. Hava şartları uygun olursa, dönüşü de aynı oranda olursa biz bu sene yılın balığının lüfer olacağını düşünüyoruz."
Hasan Uysal, şu anda Çanakkale balık halinde istavritin kilogramının 10, uskumrunun 30, lüferin 80 liradan, palamudun ise büyüklüklerine göre tanesi 10-15 liradan satıldığını söyledi. Balıkesir Deniz Ürünleri Avcıları Üretici Birliği Başkanı Nihat Işık, Marmara'da adeta hamsi şenliği yaşandığını belirtti. Sezon açılışında 25 lira olan palamudun tanesinin 10 liraya gerilediğini belirten Işık, balık bollaştıkça fiyatların düştüğünü söyledi. Balık komisyoncusu Haşim Yıldırım ise palamut bolluğuna değinerek, "Palamutların bir tanesi 500 ila 700 gram arasında geliyor, 250 gram et fiyatına satılıyor. Çinekop gelmeye başladı. Lüfer bekleniyor. Bu yıl tezgahlar şenlikli olacak" dedi.
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