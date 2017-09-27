Palamudun tanesi 20 TL'den satılıyor

Bu yıl az olmasından dolayı dondurulmuş olarak tezgahta yerini alan palamudun fiyatı adeta cep yakıyor. Balık satan esnaflar, palamudun yağmurlu havayı sevdiğini, denizden bolca çıkacağını belirterek palamut fiyatlarının düşeceğini ifade etti.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre balık pazarı esnaflarından Hamza Köksal, "Dondurulmuş palamudun fiyatı 20 lira. Bir kilonun üzerindedir ağırlığı. Palamut tane ile satılır. Palamut büyüyünce fiyatı değişiyor. Palamut biraz daha büyünce Torik olur. Palamudun çok çıkmasını dört gözle bekliyoruz. Yağmurlar başladı artık palamut fazla çıkar denizden ve fiyatı düşer. Palamut sevenlerin yüzü güler. Yağmurlu hava biz balıkçıları sevindirir. Yağmur balık için berekettir" dedi.

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