Palamut ihracatında büyük düşüş

Trabzon'da bu günlerde tezgahlarda palamut balığına artık rastlanılmazken, balıkçılar bu sezon palamut avında son yılların en kısır dönemini yaşadıklarını belirtiyor. Uzun yıllar balıkçılık sektörüyle uğraşan Zeki Özçilingir, palamut avında son 10 yılın en kısır dönemini yaşadıklarını belirtirken palamut sezonun artık bittiğini söyledi.
Palamutun az avlanmasının yanında boyunun da istenilen düzeyde olmadığını belirten Özçilingir, "Bugünlerde tezgahlarımızda hamsi istavrit daha çok bulunuyor. Palamut avı bu sezon geçen seneye oranla kısır geçti. Şu an hemen hemen yok gibi. Geçen sezon daha boldu. Sezonun kısır geçmesinin yanında palamutun boyunun da pek büyümediğini söyleyebiliriz. Genelde hep ufak kaldı. Artık palamut sezonu bitti. Müşterilerimizin çoğu hamsiyi tercih ediyor. Palamut avında son 10 yılın en kısır dönemi yaşandı diyebiliriz" dedi.
BU SEZON 51 TON PALAMUT İHRACATI YAPILDI
Avının az olması nedeniyle palamutun ihracatı da geçtiğimiz yılların gerisinde kaldı. Türkiye'den bu sezon genellikle Almanya, ABD, Bulgaristan, Ukrayna gibi ülkelere toplam 51 ton palamut ihracatı yapılırken, bu ihracattan 115 bin dolar döviz girdisi sağlandı. 2016 yılında ise 132 ton palamut ihracatından 277 bin 250 dolar elde edilmişti.
Bu sezon palamut ihracatında da önceki yıla oranla yüzde 50'nin üzerinde düşüş yaşanırken, Trabzon'dan ise bu sezon 4 ton palamut karşılığı 13 bin 420 dolar döviz girdisi sağlandı. Trabzon'dan 2016 yılında ise 5.8 ton karşılığı palamut ihracatından 19 bin 500 dolar döviz girdisi sağlanmıştı.
PALAMUT YASAKTAN ÖNCE GÖÇ ETTİ
Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, bu sezon palamut avının balıkçıyı tatmin etmediğini belirterek balığın göçünü erken tamamladığını söyledi. Son günlerde de hava şartlarının olumsuz olmasının balık avını olumsuz etkilediğini belirten Mutlu, "Palamut, bu sezon yasaktan önce göçünü tamamladığı için istenilen avlanma olmadı. Balığın az olmasının yanında ince de olması, ekonomik açıdan fazla getirisi olmadı. Diğer bir etken ise hava şartlarının olumsuz geçmesi. Özellikle son günlerde hava şartları yüzünden çoğu balıkçı denize açılamadı. Artık bu sezon palamut avının sona erdiğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.