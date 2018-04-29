Palermo - Bari rakamlar

Palermo ve Bari, 30 Nisan 2018 Pazartesi günü İtalya Serie B maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:30. 63 puanlı Palermo 3. sırada bulunuyor, Bari 60 puana sahip ve 6. sırada. Palermo, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Bari, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 669 kodlu maçı oynayanlar; Palermo galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Bari galibiyet oranı 0.00.

Palermo son hafta oynanan Bari maçında 2-1 kazandı.

Bari ise Palermo maçında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 11 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Palermo, 32 gol attı ve 15 gol yedi.

Bari ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 7 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bari, 25 gol atarken 28 gol yedi.