Palermo - Bari rakamlar

Palermo ve Bari, 30 Nisan 2018 Pazartesi günü İtalya Serie B maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:30. Maç öncesi Palermo 63 puanla 3. sırada, Bari 60 puanla 6. sırada bulunuyor. Ev sahibi Palermo, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Bari, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 669. İddaa'da Palermo kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Bari kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Palermo önceki hafta Bari mücadelesinde 2-1 kazandı.

Bari ise Palermo karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Palermo, evinde 11 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 32 gol atıp 15 gol yedi.

Bari, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 7 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Bari, deplasmanda 25 kez ağları sarsarken, 28 kez topu kendi kalesinde gördü.