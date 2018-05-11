Palermo - Cesena maçı istatistikleri

Palermo ve Cesena, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü İtalya Serie B maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 16:00. 67 puanlı Palermo 3. sırada bulunuyor, Cesena 46 puana sahip ve 15. sırada. Palermo, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Cesena, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 230 kodlu maçı oynayanlar; Palermo galibiyet oranı 1.45, beraberlik oranı 3.40, Cesena galibiyet oranı 4.60. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Palermo son hafta oynanan AC Milan maçında 0-2 kazandı.

Cesena, Hellas Verona karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Palermo, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 11 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Palermo, kendi sahasında 33 gol attı, 16 gol yedi.

Cesena, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 7 beraberlik, 11 mağlubiyet elde etti. Cesena, deplasmanda 20 kez ağları sarsarken, 35 kez topu kendi kalesinde gördü.