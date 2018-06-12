Palermo - Frosinone rakamlar

Palermo ve Frosinone, 13 Haziran 2018 Çarşamba günü İtalya Serie B Yükselme Play Off Final maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:30. Palermo, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Frosinone son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 434. İddaa'da Palermo kazanır 2.00, berabere biter 2.80, Frosinone kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Palermo son haftadaki Frosinone müsabasında 1-0 kazandı.

Frosinone ise Palermo karşılaşmasında 1-0 yenildi.