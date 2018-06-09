Palermo - Venezia maçı öncesi rakamlar

İtalya Serie B Yükselme Play Off Yarı Final heyecanı devam ediyor. Palermo, 10 Haziran 2018 Pazar günü Venezia takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:30. Maç öncesi Palermo 1 puanla 3. sırada, Venezia 1 puanla 4. sırada bulunuyor. Palermo, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Venezia, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 307. İddaa'da Palermo kazanır 1.85, berabere biter 2.90, Venezia kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Palermo son hafta oynanan Salernitana maçında 3-0 kazandı.

Venezia ise Pescara karşılaşmasında 1-0 yenildi.