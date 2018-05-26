Palestino - Curico Unido maç önü

Palestino ve Curico Unido, 27 Mayıs 2018 Pazar günü Şili Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:00. Palestino 16 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Curico Unido 14 puanda ve 12. sırada. Palestino son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Curico Unido, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 285 kodlu maçı oynayanlar; Palestino galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 3.00, Curico Unido galibiyet oranı 2.70. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Palestino son hafta oynanan Curico Unido maçında 1-2 yenildi.

Curico Unido ise Palestino maçında 1-2 kazandı.

Palestino, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 10 gol atıp 11 gol yedi.

Curico Unido, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Curico Unido, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.