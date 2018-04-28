Palestino - O Higgins maçı öncesi rakamlar

Palestino ve O Higgins, 29 Nisan 2018 Pazar günü Şili Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 18:00. Maç öncesi Palestino 12 puanla 10. sırada, O Higgins 14 puanla 9. sırada bulunuyor. Palestino son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. O Higgins son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 567. İddaa'da Palestino kazanır 2.10, berabere biter 2.90, O Higgins kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Palestino son haftadaki CD Everton müsabasında 1-0 kazandı.

O Higgins, Antofagasta karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Palestino, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Palestino, kendi sahasında 7 gol attı, 6 gol yedi.

O Higgins, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda O Higgins 5 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.