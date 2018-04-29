Palestino - O Higgins maçı öncesi rakamlar

Şili Premier Lig heyecanı devam ediyor. Palestino, 29 Nisan 2018 Pazar günü O Higgins takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 18:00. 12 puanlı Palestino 10. sırada bulunuyor, O Higgins 14 puana sahip ve 9. sırada. Palestino son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. O Higgins son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 567 kodlu maçı oynayanlar; Palestino galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 2.90, O Higgins galibiyet oranı 2.60. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Palestino son haftadaki CD Everton müsabasında 1-0 kazandı.

O Higgins ise Antofagasta maçında 0-0 berabere kaldı.

Palestino, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 6 gol yedi.

O Higgins, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda O Higgins 5 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.