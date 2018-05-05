Palestino - Universidad Concepcion karşılaşma önü

Palestino ve Universidad Concepcion, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Şili Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:00. Maç öncesi Palestino 12 puanla 10. sırada, Universidad Concepcion 23 puanla 2. sırada bulunuyor. Palestino, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Universidad Concepcion, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 593 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Palestino kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 2.90, Universidad Concepcion sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Palestino son haftadaki CD Everton müsabasında 1-0 kazandı.

Universidad Concepcion ise Universidad Catolica karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Palestino, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 9 gol yedi.

Universidad Concepcion ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Universidad Concepcion, 12 gol atarken 9 gol yedi.