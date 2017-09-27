Palmali Holding, Lukoil'e dava açmaya hazırlanıyor

Gurbanoğlu yaptığı açıklamada, 17 Temmuz 2017'de İngiltere'deki Yüksek Tahkim Mahkemesi'ne başvurarak Litasco'ya yaklaşık 2 milyar dolarlık tazminat davası açtıklarını belirterek, "Bu korku nedeniyle Lukoil, iştiraki Litasco'yu satıp kurtulmak istiyor. Borsaya açık olduğu için bu bir sahtekarlık" dedi.
Palmali ile Litasco'nun 18 Ocak 2005'de yaptığı "10+5" yıllık anlaşma gereğince şirketten toplamda yaklaşık 440 milyon dolarlık gemi satın aldığını ancak şirketin sözleşme kurallarını ihlal ettiğini anlatan Gurbanoğlu, bu nedenle 4 milyar dolarlık bir kayıp yaşadıklarını söyledi.
Gurbanoğlu, iki şirketin 2015 yılında yeni bir anlaşma yapmak için bir araya geldiğini ve anlaşma öncesi bir tasarı hazırladıklarını aktararak, şunları kaydetti:
"Hukuki geçerliliği olmayan bu anlaşma tasarısını anlaşma yapılmış gibi piyasaya yayıyorlar ve sakinleştirmeye çalışıyorlar. Lukoil, bu belgeyi Litasco'yu yüksek fiyata satmak ve hisse değerinin borsada düşmemesi için kullanıyor. Ancak Palmali'yi anlaşma yapma bahanesiyle kandırarak aldıkları ve hiçbir hukuki geçerliliği olmayan bu tasarıyı kullanmaları yanlış. İngiltere'deki Yüksek Tahkim Mahkemesi bir dava açılmadan önce en az 8 aylık periyotta araştırma yapıyor ve ortada bir suç varsa dava açılmasına izin veriyor."
"PARAYI TÜRKİYE'DE GEMİ VE TURİZM SEKTÖRÜNE YATIRMAYI PLANLIYORUZ"
Mübariz Mansimov Gurbanoğlu, 18 Ocak 2020'de bitecek anlaşma gereği Litasco'nun, her ay 400 ila 700 tonluk petrol ve petrol ürünleri ile Karadeniz ve Hazar Denizi'nin kullanım hakkını vermesi karşılığında, Palmali'ye 110 milyon dolara 10 adet 6 bin tonluk nehir tankeri, 64 milyon dolara 3 adet 33 bin tonluk gemi, 265 milyon dolarlık 10 adet ice gemisi sattığını bildirdi.
Gurbanoğlu, devamla şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bizim 4 milyar dolara yakın bir kaybımız var. Dava adım adım sürecek. Anlaşma gereği tüm kaybı karşılamak zorundalar. 2010 yılında Lukoil ile Hazar Denizi'ndeki taşımacılık için imzaladığımız '10+10' yıllık ikinci anlaşmayı ise tek taraflı feshettiler. Bunun için de Lukoil'e ikinci dava hazırlığındayız. Lukoil'in, iştiraki Litasco'yu alelacele satmaya çalışması bizi etkilemez, borcumuzu takip edeceğiz. Aksi takdirde bu davayı kazandıktan sonra hacze gideceğiz. Avukatlar, en geç 3-4 ay sonra bizimle masaya oturmak zorunda kalacaklarını ifade ediyor. Çünkü kayıpları beklenenden fazla olacak. Bu davayı kaybedecekler ve buradan gelen parayı Türkiye'de gemi ve turizm sektörüne yatırmayı planlıyoruz."
- Lukoil
- Palmali Holding
- Mübariz Mansimov
- Lukoil dava
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