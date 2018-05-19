Palmeiras - Bahia maçı istatistikleri

Palmeiras ve Bahia, 20 Mayıs 2018 Pazar günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 03:00. Palmeiras 8 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Bahia 5 puanda ve 17. sırada. Ev sahibi Palmeiras, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Bahia, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 327. İddaa'da Palmeiras kazanır 1.30, berabere biter 3.75, Bahia kazanır 6.25 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.50.

Palmeiras son hafta oynanan Atletico Paranaense maçında 3-0 yenildi.

Bahia, Sao Paulo karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Palmeiras, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Palmeiras, kendi sahasında 1 gol attı, 0 gol yedi.

Bahia ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bahia, 0 gol atarken 4 gol yedi.