Palmeiras - Chapecoense maçı heyecanı

Palmeiras ve Chapecoense, 29 Nisan 2018 Pazar günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 22:00. 4 puanlı Palmeiras 5. sırada bulunuyor, Chapecoense 1 puana sahip ve 18. sırada. Palmeiras son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Chapecoense, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 640 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Palmeiras kazanırsa 1.20, beraberlik çıkarsa 4.30, Chapecoense sahadan galip ayrılırsa 7.50 oranını elde edecekler. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.40.

Palmeiras son haftadaki Atletico Paranaense müsabasında 3-0 yenildi.

Chapecoense, Coritiba karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Palmeiras, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 0 gol yedi.

Chapecoense, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Chapecoense 1 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.