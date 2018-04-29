Palmeiras - Chapecoense maçı heyecanı

Brezilya Serie A maçında Palmeiras ile Chapecoense, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 22:00. 4 puanlı Palmeiras 6. sırada bulunuyor, Chapecoense 1 puana sahip ve 18. sırada. Ev sahibi Palmeiras, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Chapecoense, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 640 kodlu maçı oynayanlar; Palmeiras galibiyet oranı 1.20, beraberlik oranı 4.30, Chapecoense galibiyet oranı 7.50. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Karşılıklı gol var 1.85, karşılıklı gol yok 1.40 oranını kazandıracak.

Palmeiras önceki hafta Atletico Paranaense mücadelesinde 3-0 yenildi.

Chapecoense ise Coritiba karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Palmeiras, 1 gol attı ve 0 gol yedi.

Chapecoense, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Chapecoense 1 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.