Palmeiras - Flamengo maçı ne zaman?

Brezilya Serie A maçında Palmeiras ile Flamengo, 14 Haziran 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 03:00. Maç öncesi Palmeiras 18 puanla 6. sırada, Flamengo 26 puanla 1. sırada bulunuyor. Ev sahibi Palmeiras, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Flamengo son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 449. İddaa'da Palmeiras kazanır 1.85, berabere biter 3.00, Flamengo kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Palmeiras son hafta oynanan Atletico Paranaense maçında 3-0 yenildi.

Flamengo ise Vitoria maçında 1-2 kazandı.

Palmeiras, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Palmeiras, kendi sahasında 9 gol attı, 4 gol yedi.

Flamengo, dış sahada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Flamengo 10 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.