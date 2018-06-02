Palmeiras - Sao Paulo maç önü

Palmeiras ve Sao Paulo, 03 Haziran 2018 Pazar günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 03:00. 11 puanlı Palmeiras 10. sırada bulunuyor, Sao Paulo 16 puana sahip ve 2. sırada. Palmeiras, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Sao Paulo son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 324. İddaa'da Palmeiras kazanır 1.85, berabere biter 2.90, Sao Paulo kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Palmeiras son haftadaki Ituano müsabasında 0-3 kazandı.

Sao Paulo, RB Brasil karşılaşmaında 3-1 kazandı.

Palmeiras, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Palmeiras, kendi sahasında 6 gol attı, 3 gol yedi.

Sao Paulo, dış sahada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sao Paulo 6 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.