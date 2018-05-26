Palmeiras - Sport Recife sahaya çıkıyor

Palmeiras ve Sport Recife, 27 Mayıs 2018 Pazar günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 01:00. Maç öncesi Palmeiras 11 puanla 4. sırada, Sport Recife 8 puanla 12. sırada bulunuyor. Palmeiras, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Sport Recife son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 208. İddaa'da Palmeiras kazanır 1.25, berabere biter 3.75, Sport Recife kazanır 7.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Palmeiras önceki hafta Atletico Paranaense mücadelesinde 3-0 yenildi.

Sport Recife ise Corinthians karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Palmeiras, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 0 gol yedi.

Sport Recife, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sport Recife 2 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.