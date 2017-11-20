Palmira 3D yazıcılarla onarılacak

Rusya Bilimler Akademisi uzmanları, insansız hava araçlarıyla (İHA) çekilmiş görüntüler yardımıyla Roma döneminde inşa edilen Palmira Antik Kenti’nin 3 boyutlu modelini ortaya çıkardı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre yaklaşık 20 bin fotoğrafın birleştirilmesiyle oluşturulan 3 boyutlu görüntü, Suriyeli bilim insanlarına teslim ediliyor. Görüntüler, UNESCO Dünya Mirası listesindeki antik kentteki zararı en ince ayrıntısına kadar ortaya çıkarması ve onarılmasında yol gösterecek. Suriyeli uzmanlar, onarılması imkânsız parçaları 3 boyutlu yazıcılarla aslına uygun biçimde inşa edebilecek. Kent, Mayıs 2015’te terör örgütü tarafından ele geçirilmişti. DEAŞ, kentteki 10 aylık hükmü süresince pek çok anıtı enkaza çevirmişti. Kentin ünlü Tetrapylon Anıtı, en az iki bin yıllık 2 tapınak, bir kemer ve kule mezarlar da DEAŞ tarafından yıkılmıştı.

Palmira

3D yazıcı