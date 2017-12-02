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Harvey Weinstein tarafından tacize uğrayanlar için “Daha dikkatli olmaları gerekirdi” diyen 50 yaşındaki oyuncu, "Ben de zamanında çok fazla teklif aldım. Hiçbir zaman kimseyle bir otel odasında baş başa kalmayı kabul etmedim. Eğer yalnız başına bir otel odasına gidiyorsan neye bulaştığının bilincindesindir" ifadelerini kullandı.