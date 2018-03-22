Sevilen arabesk şarkıları kendi tarzıyla yorumladığı "Yara" isimli albümüyle Pamela Spence, Yasemin Şefik'in Best FM'deki programına konuk oldu. Program boyunca birçok dinleyiciden evlenme teklifi alan Pamela Spence; "Aşk kadınıyım. Evlilik düşünmüyorum" yanıtını verdi.



'O EVLENMEMİZİ ÇOK İSTİYORDU'



Yasemin Şefik'in "Yıllar önce bir evlilik yapmışsın" yorumu üzerine, "Evet 19 yaşımdaydım. Burak Sergen ile evlendim. O evlenmemizi çok istiyordu. Kısa süren bir evlilikti" dedi.



Burak Sergen Çukur dizisinde Beyefendi lakabıyla bilinen Baykal Bey karakterini canlandırıyor.

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