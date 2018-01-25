Pamir Pekin, Show TV'de bu akşam ekran yolculuğuna başlayacak olan ve konusuyla dikkat çeken Yuvamdaki Düşman dizisinde Murat karakterini canlandıracak. Pamir Pekin, izleyiciler tarafından internet üzerinde araştırılan isimler arasında yer alıyor. Peki Pamir Pekin kimdir, kaç yaşında? Yuvamdaki Düşman Murat kimdir?

PAMİR PEKİN KİMDİR?

Pamir Pekin, 31 Mayıs 1979 tarihinde İstanbu'da dünyaya geldi. Eğitim hayatını Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümü'nde tamamlayan Pamir Pekin, bir süre modellik yaptı ve reklam filmlerinde oynadı.

2007 yılında Komiser Nevzat adlı televizyon dizisiyel oyunculuk kariyerine başlayan Pamir Pekin, daha sonrasında art arda dizilerde rol aldı ve tanınan yüzlerden oldu.

Pamir Pekin, 2013'te Güzel Çirkin dizisinde Serdar, 2014'te Muhteşem Yüzyıl dizisinde Elkaz Mirza, 2015'te Gönül İşleri dizisinde Komiser Kemal, yine 2015'te İlişki Durumu: Karışık dizisinde Murat, 2016'da Gülümse Yeter dizisinde Kemal, 2017'de Hayat Şarkısı dizisinde Hazer ve yine 2017'de Tutsak dizisinde Kenan karakterlerini canlandırmıştır.

Başarılı oyuncu Pamir Pekin, Show TV'de bu akşam başlayacak olan Yuvamdaki Düşman adlı dizide de Murat karakterini canlandıracak.

Pamir Pekin

Pamir Pekin kimdir?

Pamir Pekin kaç yaşında

Yuvamdaki Düşman

Yuvamdaki Düşman Murat

Yuvamdaki Düşman Murat kimdir?

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