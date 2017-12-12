Pamuk kek malzemeler

4 adet yumurta

1 buçuk su bardağı toz şeker

1,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı limon rendesi

1,5 paket vanilin

Pamuk kek nasıl yapılır?

Fırını 170 dereceye ayarlayıp ısınmasını bekleyin. Yumurta sarısını ve beyazını ayrı kaplara aktarın. Sarılarının üzerine yarım su bardağı şeker ilave ederek çırpın. Yumurtanın beyazını iki katına çıkana dek çırpın. İçine azar azar geriye kalan şekeri ilave ederek kıvamının yoğunlaşmasını sağlayın.

Yumurta sarılarını ve beyazlarını sönmeden birbirine yedirin. Üzerine elenmiş unu ve vanilyayı ilave edin. Spatula ile karıştırın. Limon kabuğu, kabartma tozu ve limon suyu ilave ederek tekrar karıştırın.

Yağlanmış fırın kalıbına kek harcınızı aktarın ve 170 derece ısıtılmış fırında 20-30 dakika kadar pişirin. Oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra pamuk kekiniz servis edilmeye hazır! Afiyet olsun...

Pamuk kek

Pamuk kek tarifi