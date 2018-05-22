Akhan Mahallesi'nde bir tarlada anız yakılması nedeniyle bugün saat 14.30'da başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Şiddetli rüzgar nedeniyle yangın, Akhan ile Karakurt mahalleri arasındaki ormanlık alana zarar verdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda aracı ve personeli yangın bölgesine sevk etti. Ekipler, giderek büyüyen yangına dört bir taraftan müdahale etti. Ancak yangın henüz kontrol altına alınamadı. Yangına 1 helikopter ve 1 uçak da havadan müdahale etti.

DHA'nın haberine göre, ormanlık alanın içinde kalan bazı tarlalardaki ekinler, yangın nedeniyle zarar gördü. Tarla sahipleri, alevlerin önüne geçebilmek için çaba harcadı, ancak başarılı olamadı. Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir arazöz, alevlerin arasından kalmaktan son anda kurtuldu. Akhan ile Karakurt Mahallesi arasındaki karayolunu trafik durma noktasına geldi, sürücüler zor anlar yaşadı. Yangına havadan ve karadan müdahale etti.

KONTROL ALTINA ALINDI

Denizli'nin Pamukkale ilçesinin Akhan ile Karakurt mahalleleri arasındaki bir tarlada yakılan anızdan başladığı belirtilen, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangın kontrol altına alındı. Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 20 arazöz, 3 iş makinesi, 70 orman işçisi ile Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 10 itfaiye aracı, Pamukkale Belediyesi'ne ait sulama tankerleri karadan; Muğla'dan gelen 3 helikopter ile 1 amfibi uçak ise havadan yangına müdahale etti. Yangın bölgesine Gökpınar Barajı'nın yakın olmasının, söndürme çalışmalarına katkı sağladığı belirtildi. Yangının kontrol altına alındığı, söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olay yerine gelen Vali Hasan Karahan, "Ekiplerimiz bir yandan söndürme diğer taraftan soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Rüzgarın etkisini kaybetmesinin ardından söndürme çalışmaları daha kolaylaştı. Zarar gören alan, söndürme çalışmalarının ardından net olarak belli olacak" dedi.

Öte yandan yangınla ilgili M.Y. adlı çiftçi gözaltına alındı.

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