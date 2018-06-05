HT Egeli'de yer alan habere göre, Türkiye’nin stratejik öneme sahip ürünlerinden pamuk için ekimler tamamlandı. İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Ulusal Pamuk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Barış Kocagöz durum değerlendirmesi yaparak “Küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği dolayısıyla ekim zamanı ve çıkış döneminde oluşan sürpriz yağışlar üreticilerimizi zorluyor. Ancak, uzun yıllardır vermiş olduğumuz çaba Gıda Bakanlığımızın da attığı doğru adımlarla, artık meyvelerini bu yıl gösterecek ve bu sayede pamuk üretiminde doğru hedeflere kısmetse yol almış olacağız” dedi.

Kocagöz, “Nisan ayında başlayan ve bugünlerde sona eren ekim dönemi için yapılan tespitlere göre, pamuk ekim alanlarımızda ilk tahminler 520 bin ile 540 bin hektar arasında olacak. Ekim ayında beklediğimiz hasada kadar eğer iyi bir üretim kliması ile ulaşabilirsek de rekoltemizin; 960 bin ile 1 milyon ton arasında olmasını bekliyoruz. Görüldüğü üzere, 7 yıl önce koymuş olduğumuz ilk kritik eşik hedefimiz olan 1 milyon tona neredeyse başarıyla ulaşmış olacağız” dedi. Kocagöz, pamuk desteklemesine kararlılıkla devam edilmeli diyerek, destekleme primleriyle üretim artırılmalıdır önerisinde de bulundu.

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