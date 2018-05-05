Panaitolikos - Asteras Tripolis maçı rakamları

Panaitolikos ve Asteras Tripolis, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Yunanistan Süper Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:00. Panaitolikos 35 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Asteras Tripolis 42 puanda ve 5. sırada. Panaitolikos, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Asteras Tripolis, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 529 kodlu maçı oynayanlar; Panaitolikos galibiyet oranı 3.60, beraberlik oranı 3.20, Asteras Tripolis galibiyet oranı 1.65.

Panaitolikos son hafta oynanan Olympiakos maçında 0-2 yenildi.

Asteras Tripolis ise Iraklis maçında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Panaitolikos, 18 gol attı ve 18 gol yedi.

Asteras Tripolis, dış sahada 3 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Asteras Tripolis 12 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.