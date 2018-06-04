Berlin Filarmoni Orkestrası, birçok benzerinden farklı bir yönetimi benimsemiş. Bir yönetici yerine ortak karar alabildikleri bir mekanizma oluşturmuşlar ve teknolojinin imkanlarından sonuna kadar faydalanmayı kafaya koymuşlar. Evinden çıkmadan her şeyi yapabilen günün insanına da ulaşmak isteyen orkestra, öde-izle sistemiyle işe başlamış.

Geldikleri noktada, internete bağlı neredeyse her cihazda abone olup orkestrayı canlı ya da kayıttan izlemek mümkün. Digital Concert Hall (Dijital Konser Salonu) adını verdikleri sisteme PC’den, Mac’ten, TV’den ya da Apple TV, Amazon Fire TV, Roku gibi cihazlardan erişilebiliyor. 7, 30 ve 365 günlük paketler alarak 4K ve HDR kalitesinde izlemek mümkün. Üstelik bu sadece Almanya sınırları içindekiler için değil, tüm dünya için geçerli.

4K VE HDR DESTEĞİ TÜM CİHAZLARDA

Orkestra, 4K HDR desteği için Panasonic ile işbirliği yapmış ve ortak bir medya şirketi kurmuşlar. Berlin Phil Media adlı şirketin yöneticisi Robert Zimmermann, konser salonuna girmeden önce bizlere yaptıkları çalışmayı detaylı bir şekilde anlattı. 4K’ya geçişle uygulamanın da tüm tüketici cihazlarına sunmuşlar.

Zimmermann’a göre, orkestrayı canlı kayıt etmenin başlıca zorlukları şöyle: Sahnede ya da konser alanında kameraman istemiyorlar, çünkü seyircilerin görüşünü engelleyebilir. Çekimler için ışık kullanılmasın, çünkü 3 saatten uzun süre çaldıkları konserler var ve akustiği etkilemesin diye kurulan özel havalandırma sistemi, ışığın yaratacağı ısıyı düşürmeyecek, yani kan ter içinde kalacaklar. Neyse ki 4K’ya geçiş bu anlamda mantıklı, zira geniş mercekli kameralar sayesinde stüdyo aydınlığı olmayan çekimlerde de detaylı ve kaliteli bir görüş elde ediliyor.

KURGU MASASI VE KAMERALAR İLE KAMERAMANSIZ ÇEKİM

Panasonic bunun için kameralarını gereken objektiflerle donatmasının yanında, kurgu odasından yönetilebilen hareketli kameralar da kullanmış. Bugüne kadar 40’tan fazla konserin kayıt edildiği sistemde 8 adet 4K-UB300 kamera bulunuyor. Vinten Radamec FHR-35 sistemi ile hareket ettirilebilen bu kameralar, geniş format MOS algılayıcılarında 3,4 um piksel boyutuna sahipler.

Bunlar Panasonic 4K AV-HS7300 miksere bağlanarak rejinin kontrolüne giriyor. Sistemin güzel yanı şu; çıkış aynı anda hem canlı yayına giderken, diğer yandan kurgu masasına da aktarılıyor. Böylece iki iş aynı anda yapılıyor. Canlı yayında da notaları okuyan yönetmen, önden hangi kameraya geçileceğini seçebiliyor ve kameraları da hareket ettirip, zumlayarak ya da görüntüyü küçülterek canlı yayın montajını yapabiliyor.

4K içerikler de bu gibi uygulamalarla çeşitleniyor. Bir yandan filmlerin 4K Blu-ray’leri mağazalarda yer alırken, Netflix, Apple TV gibi internet üzerinden de izlenebiliyor. Buna yakında izleyeceğimiz Dünya Kupası gibi birçok spor müsabakası da eklenince içerik çeşitleniyor. Ancak klasik müzik severler için dahi içeriklerin gelmesi, artık 4K’nın oturmaya başladığını gösteriyor. Darısı ülkemizdeki yayın ve medya hizmetlerinin de başına...