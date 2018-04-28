Panathinaikos - Paok maçı öncesi rakamlar

Panathinaikos ve Paok, 29 Nisan 2018 Pazar günü Yunanistan Süper Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. 37 puanlı Panathinaikos 7. sırada bulunuyor, Paok 58 puana sahip ve 2. sırada. Panathinaikos, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Paok son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 594 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Panathinaikos kazanırsa 4.00, beraberlik çıkarsa 3.60, Paok sahadan galip ayrılırsa 1.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.55.

Panathinaikos son haftadaki Paok müsabasında 4-0 yenildi.

Paok, Panathinaikos karşılaşmaında 4-0 kazandı.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Panathinaikos, 17 gol attı ve 4 gol yedi.

Paok, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 7 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Paok, deplasmanda 20 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.