Panathinaikos - Paok maçı öncesi rakamlar

Panathinaikos ve Paok, 29 Nisan 2018 Pazar günü Yunanistan Süper Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. Panathinaikos 37 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Paok 58 puanda ve 2. sırada. Panathinaikos son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Paok, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 594. İddaa'da Panathinaikos kazanır 4.00, berabere biter 3.60, Paok kazanır 1.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.55.

Panathinaikos son hafta oynanan Paok maçında 4-0 yenildi.

Paok ise Panathinaikos maçında 4-0 kazandı.

Panathinaikos, evinde 8 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 17 gol atıp 4 gol yedi.

Paok, dış sahada 7 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Paok 20 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.