Karşılaşmaya iyi başlayan Panathinaikos, ilk 5 dakikayı 20-0 üstünlükle geçti. Soyunma odasına 46-30 önde giren Pana, bu üstünlüğünü ikinci yarıya da taşıdı. İkinci yarıda farkı iyice açan Panathinaikos, üçüncü periyodu da 77-44 üstün bitirdi. Karşılaşmayı adeta domine eden ev sahibi, mücadeleden 95-67'lik galibiyetle ayrıldı. Serinin ikinci maçı 19 Nisan Perşembe günü yine Panathinaikos'un evinde oynanacak.

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