Panathinaikos - Xanthi rakamlar

Yunanistan Süper Lig maçında Panathinaikos ile Xanthi, 06 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi Panathinaikos 37 puanla 7. sırada, Xanthi 42 puanla 6. sırada bulunuyor. Panathinaikos son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Xanthi, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 528 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Panathinaikos kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 3.00, Xanthi sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler.

Panathinaikos son hafta oynanan Platanias maçında 1-0 yenildi.

Xanthi, Iraklis karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Panathinaikos, 17 gol attı ve 7 gol yedi.

Xanthi, dış sahada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Xanthi 11 kez gol sevinci yaşadı, 17 kez topu ağlarında gördü.