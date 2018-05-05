Panionios - Levadiakos karşılaşma önü

Panionios ve Levadiakos, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Yunanistan Süper Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:00. Panionios 37 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Levadiakos 34 puanda ve 10. sırada. Panionios, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Levadiakos, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 530 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Panionios kazanırsa 1.45, beraberlik çıkarsa 3.60, Levadiakos sahadan galip ayrılırsa 4.30 oranını elde edecekler.

Panionios önceki hafta Levadiakos mücadelesinde 1-3 yenildi.

Levadiakos ise Panionios karşılaşmasında 1-3 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Panionios, 20 gol attı ve 17 gol yedi.

Levadiakos ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Levadiakos, 6 gol atarken 19 gol yedi.