Yunanistan Ligi lideri AEK, deplasmanda haftaya ikinci sırada giren PAOK'un konuğu olurken maçın son anlarında yaşanan bir pozisyon tartışmaları da beraberinde getirdi.

PAOK, maçın son dakikalarında Varela ile bir gol bulurken, yardımcı hakemiyle pozisyonu tartışan orta hakem ofsaytta bulunan oyuncunun kalecinin görüş alanında olduğuna hükmederek golü geçerli saymadı.

PAOK cephesi hakeme yoğun şekilde itiraz ederken iki taraf da sahaya girdi...

Hakemler soyunma odasının yolunu tuttular.

Sinirlerine hakim olamayan PAOK Başkanı Ivan Savvidis de sahaya girenler arasındaydı. Savvidis'in sahaya belinde tabancayla girdiği ortaya çıktı.

AEK kulübünün Twitter adresinden yapılan paylaşıma göre; PAOK Başkanı Savvidis, AEK'dan Vassilis Dimitriadis'a saldırdı. Aynı şekilde sportif direktör Lubos Michel'in de Nova gazetesinden bir kişiye saldırdığı iddia edildi.

Savvidis hakemin kararını protesto etmek için oyunculara maçı bırakıp stadı terk etmelerini söyledi. Portekizli Vieirinha ise buna karşı çıkarak maça devam etmek istediklerini bildirdi. O anlar kameraya böyle yansıdı.

Öte yandan PAOK Sportif Direktörü Lubos Michel iptal edilen gol sonrası adeta çılgına döndü. Sahaya giren Michel'in hakeme giderek, "Bittin sen" dediği iddia edildi. Karşılaşma ertelendi. (Ajansspor)