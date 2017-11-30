Papa: Buda'nın sözleri hepimize rehberlik ediyor

Katolik Kilisesi ve Vatikan şehir devleti lideri Papa Francesco, Myanmar ve Bangladeş'i kapsayan gezisinde bugün Myanmar'da Budist rahiplerle görüştü ve "Buda'nın sözleri hepimize rehber teşkil ediyor" dedi.
Papa Francesco, Yangon'da Budist rahipler teşkilatı "Sangha Yüksek Konseyi" ile görüşmesinde, farklı dinlerden, milletlerden ve kültürlerden gelen halkları bölen çatışmalara karşı dini liderlerin ortak bir dille adalet ve barış çağrısı yapması gerektiğini söyledi.
Papa bunun için de "tüm anlaşmazlıkların, hoşgörüsüzlüklerin, önyargıların ve nefretin aşılması" gerektiğini belirtti ve şöyle devam etti:
"Peki bunu nasıl yapabiliriz? Buda'nın sözleri hepimize rehberlik ediyor: 'Öfkeyi öfkesizlikle yen, kötülüğü iyilikle yen, cimriliği cömertlikle yen, yalanı gerçekle yen'. Assisili Aziz Francesco'ya atfedilen bir dua da benzer düşünceleri ifade eder: 'Tanrım, beni barış için aracı kıl. Nefretin olduğu yere sevgi götüreyim, suçun olduğu yere bağışlamayı götüreyim, karanlığa ışık götüreyim, üzüntünün olduğu yere neşe götüreyim'."
Papa, bu sözlerdeki bilgeliğin farklı etnik köken ve inanışlardan gelen insanlar arasındaki anlayışı güçlendirmek için ilham kaynağı olmasını diledi.
Katolik lider, Budist rahiplerle görüşmesinin, "barış ve insan onuruna saygı" için bir fırsata dönüşmesini umduğunu söyledi.
Yine 'Arakanlılar' demedi
Papa Francesco, Yangon'da Katolikler için bir ayin de düzenledi ve buradaki konuşmasında da etnik ve dini farklılıkların çatışmaya ve intikam hislerine yol açmaması çağrısı yaptı.
Papa, Myanmar yönetiminin "hassasiyetleri" sebebiyle kamuya açık konuşmalarında doğrudan "Arakanlı Müslümanlar" ifadesini kullanmasa da hemen her konuşmasında etnik ve dini farklılıklara saygı gösterilmesi ve şiddetten uzak durulması mesajları verdi.
Papa dün de Myanmar'ın fiili lideri Aung San Suu Kyi ile görüşmesi sonrasında yaptığı konuşmada, "Arakanlılar" ifadesini kullanmamış ancak bütün etnik grupların haklarına saygı gösterilmesi çağrısı yapmıştı.
"Myanmar'ın geleceği barış olmalıdır" diyen Papa, bu barışın "hiçkimseyi dışlamadan toplumun her bireyinin haysiyetine ve haklarına, her etnik grubun kimliğine ve hukukun üstünlüğüne saygı temelinde inşa edilmesi gerektiğini" söylemişti.
Papa, "bu toprakları evi olarak gören herkesin haklarına saygı gösterilmesi" çağrısı yapmıştı.
Daha önce 'kardeşlerimiz' demişti
Papa Francesco geçmişte yaptığı konuşmalarda ise Arakanlı Müslümanlardan "kardeşlerimiz" diye söz etmişti.
Papa, 2015'te verdiği bir mülakatta kendisini nelerin ağlattığı sorusuna cevap verirken, "İnsani dramları görmek... Geçen gün Arakanlıların başına gelenleri gördüğümde olduğu gibi" demişti.
Geçen Şubat ayında da "Ötelenen göçmenlerden bahsetmişken, özellikle Arakanlı kardeşlerimiz için dua etmek istiyorum. Bunlar iyi insanlar, barışçıl insanlar. Hristiyan değiller ama bizim kardeşimizler. Ve yıllardır acı çekiyorlar. Yalnızca geleneklerini, İslam inancını sürdürdükleri için işkence gördüler, öldürüldüler" ifadelerini kullanmıştı. Ağustos'ta da Arakanlı Müslümanlar için dua etmişti.
Ancak Papa'ya Myanmar gezisi öncesinde, bu ülke yönetimi tarafından reddedilen bir terim olan "Arakanlılar" ifadesini kullanmaması tavsiye edildi. Myanmar'daki en yüksek seviyedeki Katolik din adamı olan Kardinal Charles Maung Bo, Papa'nın "Arakanlılar" sözcüğünü kullanmasının ters tepebileceği ve hem ülkedeki Müslümanlara hem de Katoliklere karşı daha fazla tepki yaratabileceği uyarısında bulundu.
Myanmar'ın 53 milyonluk nüfusunun yüzde 88'ini Budistler, yüzde 1.3 kadarını da Katolikler oluşturuyor.
Myanmar yönetimi, Arakan'daki Müslümanların bu ülkenin etnik azınlıkları arasında yer aldığını kabul etmiyor ve bu yüzden "Arakanlılar" olarak adlandırılmalarına karşı çıkıyor. Myanmar, Bangladeşli yasa dışı göçmenlerden oluştuğunu öne sürdüğü bu grubu "Bengalliler" diye adlandırıyor.
Papa'nın Mynamar'ın ardından gideceği Bangladeş'te ise bir grup Arakanlı Müslüman ile görüşmesi bekleniyor.
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