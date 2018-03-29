Papa, 'Cehennem yoktur' mu dedi?

İtalyan La Repubblica gazetesi, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco'nun "Cehennem yoktur" dediğini iddia etti. İbrahimi dinlerde yer alan cennet-cehennem inanışıyla çelişen iddianın tartışma yaratması üzerine Vatikan'dan açıklama yapıldı. Açıklamada, "Söz konusu makalede alıntı olarak tırnak içinde verilen ifadeler, Papa'nın sözlerinin birebir dökümü olarak kabul edilemez" denildi.
La Repubblica'nın kurucusu ve eski yayın yönetmeni Eugenio Scalfari, daha önce birkaç kez yaptığı gibi Papa ile sohbetini gazetede yayımladı.
İtalya'da medya dünyasının en tanınmış isimlerinden olan ateist gazeteci Scalfari kendisini "Papa'nın arkadaşı" olarak tanımlıyor.
'Papa'nın sözlerine sadık bir alıntı değil'
Eugenio Scalfari'nin Papa'nın ile Katoliklerin ruhani liderinin yaşadığı Vatikan'daki Santa Marta Konuk Evi'nde yaptıkları sohbetin en dikkat çeken kısmı, Papa'nın yaradılış ve cennet-cehennem inanışlarıyla ilgili sözleri oldu. Scalfari'nin aktardığına göre Papa ile aralarında şu diyalog geçti:
Scalfari: Önceki görüşmemizde, bizim türümüzün bir süre sonra yok olacağını ve Tanrı'nın başka türler yaratacağını söylemiştiniz. Günah içinde ölen ve sonsuza kadar ceza çekmek üzere cehenneme giden ruhlardan söz etmediniz. Yalnızca iyi ruhların Tanrı'yı tefekkürüne izin verileceğini söylediniz. Peki ya kötü ruhlar? Nerede cezalandırılacaklar?
Papa: Cezalandırılmayacaklar, tövbe edenler Tanrı tarafından bağışlanır ve O'nu tefekkür edenlerin arasına girer. Tövbe etmeyenler ve bu yüzden bağışlanmayanlar ise yok olur. Cehennem yoktur, günahkar ruhların yok olması vardır"
Bu sözlerin kimi kesimlerden tepki çekmesi ve tartışma yaratması üzerine Vatikan basın ofisinden bir açıklama yapıldı. Vatikan'ın açıklamasında doğrudan "cehennem" konusundaki sözlerine atıfta bulunulmazken şu ifadeler yer aldı:
"Papa geçenlerde La Repubblica gazetesinin kurucusunu, Paskalya vesilesiyle özel bir görüşme için kabul etmiştir ancak kendisine herhangi bir mülakat vermemiştir. Bugün yayımlanan makalenin yazarının yer verdiği ifadeler Papa'nın ağzından çıkan sözcüklerin birebir alıntısı değildir, yazarın bunları yeniden düzenlemesinin sonucudur. Söz konusu makalede alıntı olarak tırnak içinde verilen ifadeler, Papa'nın sözlerinin aslına sadık bir dökümü olarak kabul edilemez."
Eugenio Scalfari, daha önce de Papa ile sıradışı sohbetler yapmış ve bu söyleşilerden bazıları yine tartışma yaratmıştı. 93 yaşındaki Scalfari'nin söyleşileri kayıt cihazına kaydetmemesi de, bazı sözlerin Papa'nın ağzından birebir bu şekilde çıkıp çıkmadığıyla ilgili şüphelere neden olmuştu.
Öte yandan Papa Francesco daha önce de bir ayinde, "Sonsuz lanet, bir işkence odası değildir... Sonsuz lanet, sürekli olarak Tanrı'dan uzaklaşmaktır" demişti.
Bugün yayımlanan söyleşide ilgi çekici bir başka kısım da Papa'nın evrenin yaradılışıyla ilgili sözleri oldu. Scalfari, Adem ve Havva'nın cennetten kovulması hikayesine atıfla "Onların göklerdeki cennetten kovulması aslında yaradılışları mı demek oluyor? Yaradılış bu mu?" diye sordu.
Papa'nın bu soruya şöyle cevap verdiği belirtildi:
"Yaradılış bu şekilde gerçekleşmez. Yaratıcı, yani Tanrı tüm evreni ve enerjiyi yarattı. Ve bu enerji, Tanrı'nın yeryüzünü, dağları, denizi, yıldızları, gaalksileri ve canlıları, hatta parçacıkları ve atomu, kutsal doğanın hayat verdiği çeşitli türleri yaratmak için kullandığı enstrümandır."
Papa ayrıca, "Her bir canlı türü, binlerce hatta belki milyarlarca yıl sürer ama sonra yok olur... Yok olan türlerin yerini yeni türler alır. Bu değişimi yöneten de yaratıcı Tanrı'dır" dedi.
'Sapkın' ve 'kafir'yakıştırmaları
Papa'nın özellikle cehennemle ilgili alıntılanan sözleri tepkilere yol açtı.
Daha önce de Papa Francesco'ya yönelik sert eleştirilerde bulunmasıyla tanınan gazeteci Antonio Socci, Papa'yı "sapkın tezleri savunmakla" suçladı.
Socci, sosyal medyada yazdığı mesajda, "Daha önce de Scalfari Bergoglio'nun (Papa Francesco) cehennemin olmadığını düşündüğünü yazmıştı. Biz de Bergoglio'dan bu ağır sözleri yalanlamasını istemiştik. Ama o bunu asla yapmadı ve bugünkü söyleşisinde de bunu açıkça doğruladı" dedi. Socci, piskopos ve kardinalleri Papa'ya karşı seslerini yükseltmeye çağırdı ve "Böyle sapkın tezleri öğreten bir kişi nasıl papalık koltuğunda kalabilir?" diye sordu.
Bazı sosyal medya kullanıcıları da Papa'ya "kafir" ve "ateist" gibi yakıştırmalarda bulundu.
Bazıları da, Scalfari'nin yaşı ve söyleşiyi kaydetmemesine vurgu yaparak Papa'nın sözlerini yanlış aktarmış olabileceğine dikkat çekerek, "Fakat bu durumda Papa neden Scalfari'ye mülakat vermeye devam ediyor?" diye sordu.
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