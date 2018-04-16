2014'ten bu yana süregelen Formula E, Formula 1'in elektrikli muadili olarak anılıyor. Sponsorların ve araç üreticilerinin kısa sürede dikkatini çeken Formula E, düşük hız ve alçak ses gibi dezavantajlarına karşın heyecanlı müsabakalara sahne oluyor.

Kutsanan araçlar yarışta kaçıncı oldu?

Günbegün seyirci kitlesini artıran Formula E'ye Vatikan da kayıtsız kalamadı. Roma yarışı öncesi Papa, bir Formula E aracını kutsadığı görüldü. Geçen hafta gerçekleşen olay neticesinde, kutsanmış Venturi takım aracı, Roma grandprix'ini 8. sırada tamamladı. Takımın pilotlarından Maro Engel, Papa'nın bu jestine karşılık teşekkür mesajı yayınladı.

— Maro Engel (@MaroEngel) April 11, 2018

Hiç şüphesiz Papa tarafında kutsanan araç, Formula 1'in sessiz sakin çocuğu Formula E'nin daha geniş kitlelerce duyulmasına ve takip edilmesine yol açabilir. Ancak ortaya çıkan bu fotoğrafın, sosyal medyadaki yarış tutkunları için pek çok eğlenceli diyaloga malzeme olacağını tahmin etmek güç değil.