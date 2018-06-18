Katolik dünyanın ruhani lideri Papa Fransuva, gebeliklerde Down sendromu testi yapılmasını “Nazilerin ırklarını saflaştırma hareketiyle aynı şey” olarak değerlendirdi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre özellikle bu testin pozitif çıkması durumunda kürtaj yaptıran kadınları eleştiren Papa, “Ebeveynler çocuklarını daha kolay bir hayat için öldürüyor. Naziler de daha kusursuz bir ırk için binlerce engelliyi katletti. Ancak bugün bunun aynısı beyaz eldivenlerle yapılıyor” ifadesini kullandı.

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