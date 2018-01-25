Papa Francesco, Katoliklerin bu yıl 13 Mayıs'ta 52. kez kutlayacağı "Dünya Sosyal İletişim Günü" için "barış için yalan haberler ve gazetecilik" başlıklı bir mesaj yayımladı.
Papa, "Yalan haberleri yaymak belli amaçlara hizmet edebilir, siyasi seçimleri etkileyebilir ve ekonomik çıkar elde edilmesini sağlayabilir" dedi.
"Bu yalan fakat inandırıcı haberler, hızla ve durdurulması güç bir şekilde yayılıyorlar. Bunun sebebi paylaşma mantığı değil, insanlarda kolaylıkla uyanan doyumsuz hırstır. Dezenformasyonu besleyen ekonomik ve fırsatçılık temelli gerekçelerin kökleri iktidar, sahiplik ve zevk hırsına dayanır." diyerek, sahte haberlerin yalnızca kibir ve nefretin yayılmasına neden olduğunu vurguladı.
Yalan haberlerin zararlarını İncil'deki hikayelerden örneklerle anlatan Papa, şeytanın Habil-Kabil ve Babil Kulesi vakalarını "gerçeğin çarpıtılmasının" ilk örnekleri olarak aktararak, İncil'deki Yaratılış bölümünde Havva ile yılan arasında geçen diyalogdan örnekler verdi, "Yaratılış kitabında bahsedilen 'kurnaz yılan' insanlığın şafağında ilk yalan haber üreticisi olmuştur. Yılanın Havva'yı yasak ağacın meyvesini yemeye ikna etmek için "Tanrı biliyor ki, o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak, iyiyle kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız" dediğini aktardı ve "İncil'deki bu olay, bizim konumuzla ilgili çok önemli bir konuyu gözler önüne seriyor: Dezenformasyonun zararsızı olmaz. Yanlış olana güvenmek zararlı sonuçlar doğurur. Gerçeklerin hafif görünen bir şekilde saptırılmasının bile tehlikeli etkileri olabilir." dedi.
"GAZETECİLERİN YILAN OLABİLECEKLERİNİ KABUL EDİYOR"
Papa'nın bu açıklamaları üzerine Vatikan Sözcüsü Greg Burke, "Papa'nın sahte haber hakkında konuşmak istemesinin nedeni bu olgunun yeni olması değil, bugün yalan haberlerin geçmişe kıyasla çok daha hızlı yayılması. Papa bunu toplum için bir tehlike olarak görüyor." derken, gazetecilere ve iletişim alanında çalışanlara daha sorumlu hareket etmeleri çağrısı yaptığını kastettiğini ifade etti.
Vatikan Sözcüsü, "Papa, yılanın Havva'yı kandırmasından söz ederken tüm gazeteciler yılandır demiyor ama olabileceklerini de kabul ediyor" dedi.
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