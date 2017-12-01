Papa 'Rohingya' kelimesini ilk kez kullandı

Bangladeş'i ziyaret eden Papa Franciscus, ilk kez Arakanlı Müslümanların etnik adı "Rohingya" kelimesini kullandı.

Myanmar ziyareti sırasında "Rohingya" (Arakanlı Müslüman) kelimesini kullanmaktan kaçınan Papa, Bangladeş'in başkenti Dakka'da, 16 Arakanlı Müslüman sığınmacıyla bir araya geldiği görüşme sırasında "Rohingya" kelimesini ilk kez telaffuz etti.

Myanmar'daki zulüm ve katliamlardan kaçarak sığındıkları Bangladeş'te Cox's Bazar'daki sığınmacı kampında kalan Arakanlı Müslümanların ellerini sıkan Papa, bir tercüman vasıtasıyla onların hikayelerini dinledi.

Arakanlı Müslüman sığınmacılardan katlandıkları tüm acılar adına bağışlanma dileyen Papa, içinde bulundukları zor durum karşısında "dünyanın kayıtsızlığı" için özür dileyerek, ilk kez "Rohingya" kelimesini kullandı.

Papa, "Belki sizler için çok şey yapamıyoruz ancak trajedinizin kalplerimizde yeri var. Sizi incitenler ve en önemlisi dünyanın kayıtsızlığı için affınızı diliyorum." dedi.

Papa, Myanmar ziyaretinde Arakanlı Müslümanların etnik adı "Rohingya" kelimesini kullanmaktan kaçınmış, bunun yerine "Arakan eyaletinden mülteciler" ifadesini tercih etmişti.

Papa Franciscus, Myanmar ziyaretinde Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii ile bir araya gelmiş, Arakanlı Müslümanların hedef olduğu zulüm ve katliamlardan bahsetmemişti.

ARAKANLI MÜSLÜMANLARA YÖNELİK ETNİK TEMİZLİK

Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'da zulüm ve katliamlardan kaçarak Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanların sayısı 620 bini geçti. Köyleri tamamen yakılan Arakanlı Müslümanlardan binlercesinin katledildiği belirtiliyor.

Myanmar ordusunun etnik temizliğe dönüştürdüğü saldırılarda 300'e yakın köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edilirken, 600 binden fazla Arakanlı Müslüman dağlık bölgeler, nehir ya da deniz üzerinden Bangladeş'e kaçtı, on binlercesi de kaçmanın yolunu arıyor. Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken, sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu sayı 350 binin altına geriledi.

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