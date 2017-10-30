Koreli illüstrasyon sanatçısı, Paper fly mahlasını kullanarak çocukluk anılarını resmediyor.

Yaptığı çizimleri, rengârenk boyayarak bize de aynı şekilde hissettirmeyi başarıyor. Beraber sevgi dolu anlarını aynı şekilde kâğıda aktarabilen sanatçı genel olarak anime tarzında çizimler yapıyor.

Canlı renkler kullanmayı tercih eden Paper Fly, bir kız kardeşe sahip olmanın sıcaklığını bize çizimleriyle hissettiriyor. Paylaşmayı,abla ve kız kardeş arasındaki bağı vurgulayan çizimler oldukça dokunaklı.

Paper Fly'ın illüstrasyonlarında bazen yeşillikler içinde yürüyen çocukları, bazen de aynı yatakta sohbet ederken uyuyakalmış abla kardeşi görüyoruz. Çizimler, bir an bile olsa kendi anılarımıza dönüp bakmamıza yardımcı oluyor.



