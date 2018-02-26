ABD sismik Araştırmalar Merkezi´nin verilerine göre Papua Yeni Gine'nin Southern Highands bölgesinde, Mendi kentine 58 kilometre, Mount Hagen kentine de 129 kilometre uzaklıkta 6.3 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Verilere göre, GMT 15:17'de meydana gelen depremin derinliği 5.2 kilometre olarak belirlendi.

Dün akşam saatlerinde de Papua Yeni Gine'de 7.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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