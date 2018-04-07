ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Porgera kentinin 88 kilometre güneybatısı olan depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Papua Yeni Gine'de şubat sonu ve mart başında meydana gelen depremlerde 125 kişi yaşamını yitirmiş, binlerce ev kullanılamaz hale gelmişti.

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