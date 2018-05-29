Avustralya’nın en yakın komşusu Papua Yeni Gine, Facebook’u geçici olarak erişime engellemeye hazırlanıyor. Devlet, bir aylık erişim engeli sürecinde Facebook’un nasıl kullanıldığına dair bir araştırma gerçekleştirecek ve sahte hesaplar ile sahte haberleri azaltmanın yollarını arayacak.

Papua Yeni Gine Haberleşme Bakanı Sam Basil yerel Post-Courier Gazetesi’ne verdiği röportajda, “Bu süre sahte hesapların arkasına saklanan, pornografik içerikler paylaşan, sahte haberler yayan kullanıcıları bulmamızı ve yasaklamamızı sağlayacak” dedi.

“Facebook’un ülkemizdeki suistimaline göz yumamayız” diyen Basil’e göre, bir aylık çalışmanın ardından sosyal ağlar ülkede çoğunlukla kimliği onaylanan insanlar tarafından sorumluluk bilinciyle kullanılacak.

Bir aylık erişim engelinin bir diğer sebebi ise ülkenin Siber Suç Kanunu’nun devreye giriyor olması. 2017 yılında meclisten geçen ve sansür eleştirilerine maruz kalan kanun, veri ve ağ güvenliği alanındaki titizliğiyle de güvenlik uzmanları tarafından takdir ediliyor.