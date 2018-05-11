İstanbul polisinin 2 hafta önce yaptığı sanal bahis operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı. İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü, çoklu ATM’lerin bulunduğu yerlerde bekleyen çocukların 12 saat ATM’den para çekip para yatırdıklarını tespit etti.

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, çocuklardan paraları toplamak için gelen otomobil takip edilerek sürücü yakalandı, 400 bin TL para bulundu. Para kuryeliği yapan 15-17 yaşındaki çocuklar da yakalandı. Şüpheli çocuklar, “Skype üzerinden bize gelen cep telefonu numarası ve kodla ATM’lerden para çekip müdürümüze veriyorduk. Ayda 6 bin lira alıyorduk” dedi. Polisin tespitlerine göre; KKTC merkezli çete, yasal bahis sitelerinin benzerini jojobet.com ismiyle açtı, müşteri çekmek için bahis oranlarını yüksek tuttu. Devlete vergi ödemeyen çete, site kapatılınca isim değişikliği yaparak yeniden yayın hayatına soktu.

CEP BANK YÖNTEMİ

Çetenin para tahsili ve ödemesi de ortaya çıkarıldı. Buna göre çete, üye olan müşterilerini “Cep Bank” sistemine yönlendirdi. Müşterilerin cep telefonu numarası ve şifreleri sayesinde, ATM’de bekleyen para kuryesi çocuklar paraları çekti. Müşterilerin paralarını peşin alan çete, onlara sanal para vererek bahis oynamalarını sağladı. Çetenin bir hücresinin günde 400 bin TL topladığı, 4 hücresinin daha olduğu ve günde 2 milyon TL’den fazla para topladıkları belirlendi. Adliyeye gönderilen 15 kişiden 14’ü tutuklandı. Diğer şüpheliler aranıyor.

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