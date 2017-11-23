Para ödüllü yarışma formatı telefon ve tabletlere geldi

Geçtiğimiz ağustos ayında yayınlanan oyun canlı video yayını, bilgi yarışması formatını ve gerçek para ödüllerini mobil cihazlarda bir araya getiriyor. Kullanıcılar her gün ortalama 15 dakikalığına bilgi birikimleriyle para kazanma fırsatı yakalıyor.

ABD ve dünya televizyonlarında popüler olan Jeopardy! ve Çarkıfelek yarışma formatlarından ilham alan geliştiriciler, hafta içi her gün Doğu Zaman Dilimi’ne göre 15:00–21:00 saatleri arasında para ödüllü bilgi yarışmaları düzenleyen HQ isimli bir oyun yarattılar.

Şu an için yalnızca iPhone, iPad ve iPod Touch cihazlarında oynanabilen oyunun yakın gelecekte Android için de uyarlanması planlanıyor.

Geçtiğimiz ay 100.000 kayıtlı kullanıcıya ulaşan mobil oyun, sıradan bir hafta içi akşamı 80.000 kadar oyuncuyu bir araya getirebiliyor.

Bir önceki hafta 1.000 dolar ödüllü bir yarışma düzenleyen ekip, para ödülünü 12 sorunun hepsini doğru yanıtlayan kazananlar arasında dağıtıyor. Canlı yayınla tüm yarışmacılara bağlanan bir sunucunun öncülüğünde oynanan oyunda, yarışmacıların her bir soru için yalnızca 10 saniye süresi bulunuyor.

Para ödülünden pay almak için yarışmacıların tüm soruları doğru bilmeleri gerekiyor. Tek bir soru yanlış tahmin edildiğinde yarışma dışında kalınıyor. Yarışmanın ilk soruları “Havana hangi ülkenin başkentidir?” seviyesinde görece kolayken, ilerleyen süreçlerde dinozorların bilimsel isimleri ve Alcatraz isminin kökeni gibi zorlu sorular yarışmacılara yöneltiliyor.

Arkadaşlarını uygulamaya davet eden yarışmacılar ‘ektra can’ kazanıyor ve bir soruya yanlış yanıt verseler dahi yarışmaya devam edebiliyor.

DAHA BÜYÜK ÖDÜLLER VERECEK

Ücretsiz bir uygulama olan HQ Trivia kullanıcılarına hiçbir reklam göstermiyor. Milyonlarca dolar tohum yatırımı alan ve ödülleri bu sermayeden karşılayan ekip, sponsorlu ödüller gibi yeni gelir modeller üzerinde çalışıyor.

Kazananlar, ödül havuzundan paylarına düşenleri PayPal hesapları aracılığıyla kabul ediyorlar.

HQ Trivia ekibi, daha fazla oyuncunun katılımıyla ödül havuzlarının da büyüyeceğini umuyor. Vine’ın da kurucusu olan Rus Yusupov, bir gün 1 milyon dolar ödüle kadar ulaşabilecekleri iddiasında.

Mobil oyun en büyük para ödüllerini ise hafta sonu düzenlediği yarışmalarda sunuyor. Geçtiğimiz pazar günü düzenlenen 7.500 dolar ödüllü yarışma, HQ Trivia’nın bugüne kadarki en yüksek ödülüydü.

hq trivia

mobil oyun

bilgi yarışması

para ödüllü