Edinilen bilgilere göre, il genelinde maddi durumu iyi olan vatandaşlardan zorla para alan ve para vermeyen vatandaşlarında ev ve iş yerlerini kurşunlayan şahısların yakalanmasına yönelik Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde ev ve iş yerlerinin kurşunlandığı esnada kayıtta olan güvenlik kameraları incelemeye alındı. Yapılan incelemeler sonucunda 13 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 13 şahıs emniyette tamamlanan ifadesinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Adliyede mahkemeye çıkarılan 13 şahıstan 9’u, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.