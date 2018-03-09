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GOOGLE'DAN 2018 PARALİMPİK AÇIKLAMASI

2018 Paralimpik oyunun başlamasıyla dünya gözlerini bir kez daha PyeongChang'a çevirecek! Dünyanın dört bir yanındaki 80 ülke, bu yıl 9-18 Mart arasında düzenlenen spor müsabakalarında yarışacak. Daha önce hiç olmadığı kadar fazla kadın sporcu da dahil olmak üzere 670'den fazla sporcu, yıllarca süren sıkı çalışma ve eğitimden sonra yeteneklerini gösterme şansına sahip olacak.

Paralimpik oyunlarının kadrosu şunları içerir:

Alp disiplini, biatlon, kros kayağı, buz hokeyi, snowboard ve tekerlekli sandalye curling. Gelecek 10 gün boyunca, sporda 80'den fazla madalya verilecek.

Bugünkü Doodle, yarışmadaki tüm sporcuları temsil ediyor, hepsi birlikte podyumda bir yer yakalamak için yarışıyor.

Herkese iyi şanslar ve oyunlar başlasın!