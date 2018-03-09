Paralimpik 2018 heyecanı bugün başladı. Google ise Paralimpik 2018 için görsel sürpriz hazırladı.

Dün de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne uygun bir doodle ile kullanıcılarla buluşan Google, kısa bir süre önce sona eren PyeongChang 2018 Kış Olimpiyat Oyunları için de her gün farklı bir doodle ile ziyaretçisinin karşısına çıkmıştı.

GOOGLE'DAN 2018 PARALİMPİK AÇIKLAMASI

2018 Paralimpik oyunun başlamasıyla dünya gözlerini bir kez daha PyeongChang'a çevirecek! Dünyanın dört bir yanındaki 80 ülke, bu yıl 9-18 Mart arasında düzenlenen spor müsabakalarında yarışacak. Daha önce hiç olmadığı kadar fazla kadın sporcu da dahil olmak üzere 670'den fazla sporcu, yıllarca süren sıkı çalışma ve eğitimden sonra yeteneklerini gösterme şansına sahip olacak.

Paralimpik oyunlarının kadrosu şunları içerir:

Alp disiplini, biatlon, kros kayağı, buz hokeyi, snowboard ve tekerlekli sandalye curling. Gelecek 10 gün boyunca, sporda 80'den fazla madalya verilecek.

Bugünkü Doodle, yarışmadaki tüm sporcuları temsil ediyor, hepsi birlikte podyumda bir yer yakalamak için yarışıyor.

Herkese iyi şanslar ve oyunlar başlasın!

PARALİMPİK NEDİR?

Paralimpik Oyunlar, çeşitli engelli gruplarından sporcuların katıldığı çok sporlu etkinliktir. Hayatın her yerinde ve hemen her iş kolunda bulunan engelliler, sporda da önemli başarılar elde ederek varlığını göstermektedirler. Engelli sporcuların kendilerini gösterdikleri, birbirleriyle yarıştıkları arenaya Paralimpik Oyunlar denir.Orijinalindeki "paralympic" kelimesi; İngilizce, engelli anlamına gelen "paralyzed" ve "olympic" kelimelerinin birleşmesinden meydana gelir.Yaz ve Kış Paralimpik Oyunları o dönemki Olimpiyatların hemen ardından yapılır.

PARALİMPİK OYUNLARI'NIN AMACI

Oyunların orijinal ismi olan "paralympic" kelimesi; İngilizce, engelli anlamına gelen "paralyzed" ve "olympic" kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir.

Engelli sporcuların grup veya bireysel olarak kendi aralarında gerçekleştirdiği bu müsabakalar Olimpiyat Oyunlarından sonra gerçekleştirilir. Engelli bireylerin aslında ne kadar engelsiz olduklarını gözler önüne seren bu oyunların amacı, imkan verildiğinde onların neleri başarabileceğini gözler önüne sermektir.

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